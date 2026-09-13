ВИДЕО: Спенс се направи на Гого Лозанов
Спенс яхна вълната и тези дни пусна парче, в което иронизира Криско и доц. Гого Лозанов. Поводът е скандалната песен "Видимо доволни", която ядоса СЕМ...
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Спенс яхна вълната и тези дни пусна парче, в което иронизира Криско и доц. Гого Лозанов. Поводът е скандалната песен "Видимо доволни", която ядоса СЕМ...
София. След като обиколи социалните мрежи и за часове натрупа десетки хиляди гледания, сръбският кавър на "Видимо доволни" на Криско и Мария Илиева бе...
София/Белград. Сръбски изпълнители записаха кавър на летния хит на Криско и Мария Илиева "Видимо доволни". Клипът е качен вчера и вече има над 60 000...