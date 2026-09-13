Хакери се пробваха и на комисията за личните данни
Опитът е направен през безжичната Wi-Fi мрежа на комисията
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Опитът е направен през безжичната Wi-Fi мрежа на комисията
Увеличават се сигналите на граждани за неправомерна дейност в телекомуникационния сектор, банките и публичната власт...
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Венцислав Караджов, на 45 г., за това, че на 15 май 2016 г. в Пловдив умишлено е умъртвил повече о...
Невинен съм! Искат да ме натопят за убийството на моите родители! Чувствам се предаден от моите началници. Това заяви днес на влизане в съдебната зала...
Заподозреният за убийството на родителите си пловдивски полицай Венцислав Караджов се сдоби с обвинение. Само че не за убийство, а за незаконна стрелб...
Полицаят ги съдел за домашно насилие, а те него - за закана за убийство Пловдивският полицай Венцислав Караджов и убитите му родители водели семейни...