Великова и Желев отиват на финалите на Световната купа
Отлично представяне на Елена Великова и Алекс Желев на Световната купа във Варна вчера. Смесената ни двойка в състезанието по акробатика се класира за...
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Отлично представяне на Елена Великова и Алекс Желев на Световната купа във Варна вчера. Смесената ни двойка в състезанието по акробатика се класира за...