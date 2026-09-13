Тежкият ден от Страстната седмица. Какво се случва на Велика сряда
Помазването на Христос и сделката за 30 сребърника бележат съдбовен обрат
Следете всички новини, анализи и коментари за Велика Сряда. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Помазването на Христос и сделката за 30 сребърника бележат съдбовен обрат
Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника
Обичаят повелява да се бере здравец, предимно от децата
Според традицията в ранното утро на Великата сряда родителите изпращат децата да наберат китки здравец
Припомня за разкаялата се грешница, която измила краката на Исус със сълзи
Припомня се за ценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаяла се грешница
Днес е третият ден от Страстната седмица - Велика сряда. На този ден се припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата...
Православните християни отбелязват днес Велика сряда. Това е Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която им казва, че един от тях ще г...
София. Днес отбелязваме Велика сряда от Страстната седмица или Седмицата на страданията, която е последната от живота на Исус Христос. Тя започва с тъ...