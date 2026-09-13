Властта се изплъзва на Борис Джонсън, сриват го с нови оставки
69% от британците смятат, че Джонсън трябва да се оттегли от поста министър-председател
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69% от британците смятат, че Джонсън трябва да се оттегли от поста министър-председател
За български граждани са открити няколко имиграционни маршрути за работа и обучение
Лондон. Великобритания планира да изпрати 200 военнослужещи в подкрепа на операцията срещу ислямистите в Мали, предаде АФП. Рейнджърите обаче няма да...