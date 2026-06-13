ВАС заседава за лиценза на КТБ
Петчленният състав на Върховния административен съд начело с председателя Георги Колев се събира днес на закрито заседание по делото за лиценза на КТБ...
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Петчленният състав на Върховния административен съд начело с председателя Георги Колев се събира днес на закрито заседание по делото за лиценза на КТБ...
Любовта към високите скорости може да коства живота на шефа на ГКПП Капитан Петко войвода Васил Игнатов. Граничният полицай, който е рокер, е в тежко...