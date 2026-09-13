Миньорите казаха кога ще бъде освободена АМ "Тракия"
Говори Валентин Вълков
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Говори Валентин Вълков
Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков стана „Прокурор на годината“ в Националните награди за правосъдие
Бургас. 3D карта, достъпна в интернет, помага на гостите на Бургас да се ориентират по-добре в града и да имат реална представа за това, как изглежд...