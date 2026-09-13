Бус с картофи пламна в движение
Товарен микробус се запали в движение в прохода Предел в неделя. Сигнал за огнения инцидент, при който няма пострадали хора, е подаден на телефон 112...
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Товарен микробус се запали в движение в прохода Предел в неделя. Сигнал за огнения инцидент, при който няма пострадали хора, е подаден на телефон 112...
Влакът Монтана – Берковица отново се движи със същото си разписание и с билети на същата цена, съобщи областният управител на Монтана Ивайло Петров. Е...
Велико Търново. Тежкотоварен автомобил се е запалил в района на село Мишеморков хан, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Велико Търново. Заради...