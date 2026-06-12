$380 млн. на българи, укрити в швейцарски сметки
Париж. Седемдесет и четирима души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от „швейцарската пътека" за укриване на доходи, пише френският...
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Париж. Седемдесет и четирима души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от „швейцарската пътека" за укриване на доходи, пише френският...