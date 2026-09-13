Корейски балет в Стара Загора
Публиката ще гледа спектакъл по „Уестсайдска история“ и съвременни миниатюри
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Публиката ще гледа спектакъл по „Уестсайдска история“ и съвременни миниатюри
Световният кинаджия започва снимките на "Уестсайдска история"
Мюзикълът "Уестсайдска история" на Държавна опера в Бургас гостува на сцената на читалище „Светлина – 1941" в Генерал Тошево на 1 декември от 18 часа....