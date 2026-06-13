Купа "Манченко" с повече тимове и в повече спортове
За първи път традиционният турнир по баскетбол 3 на 3 за Купа „Манченко" ще бъде с участието на 12, а не както досега на осем отбора от елитни софийск...
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За първи път традиционният турнир по баскетбол 3 на 3 за Купа „Манченко" ще бъде с участието на 12, а не както досега на осем отбора от елитни софийск...