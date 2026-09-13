Кметът Живко Тодоров връчи наградата „Треньор на годината“ на Веселин Добрев
По време на срещата бяха обсъдени и потвърдени ангажиментите и от двете страни за подпомагане на развитието на този спорт в Стара Загора
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По време на срещата бяха обсъдени и потвърдени ангажиментите и от двете страни за подпомагане на развитието на този спорт в Стара Загора
Победителят ще стане ясен на 1 октомври
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