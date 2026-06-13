"Тотнъм" атакува титлата с ваканция
Английският "Тотнъм" атакува титлата във Висшата лига с ваканция. Футболистите на "шпорите" получиха няколко дни почивка и побързаха да се пръснат из...
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Английският "Тотнъм" атакува титлата във Висшата лига с ваканция. Футболистите на "шпорите" получиха няколко дни почивка и побързаха да се пръснат из...
Мърсисайдци не се дадоха на "Анфийлд". "Ливърпул" и "Тотнъм" завършиха при резултат 1:1. Двубоят бе от 32-ия кръг на английската Висша лига. Филипе К...
Спонсор се гаври с "Тотнъм" след неочаквания разгром с 0:3 от "Борусия" в Дортмунд. Освен срама от най-голямата си загуба за този сезон лондончани тря...
"Тотнъм" се класира за осминафиналите в Лига Европа. Това стана след като у дома победи "Фиорентина" с 3:0 в реванш от 1/16-финалната фаза на турнира...
"Тотнъм" наказа "Манчестър Сити" с 2:1. Двубоят на Етихад бе от 26-ия кръг на английската Висша лига. Хари Кейн вкара гол от дузпа в 54-ата минута,...
Играчите на "Арсенал" се отдадоха на бурни празненства до зори в клуб "Libertine" купата на Англия. "Топчиите" вдигнаха трофея след 4:0 над "Астън Вил...
"Челси" спечели турнира за Купата на Лигата на Англия „Кепитъл Уан Къп". Отборът победи "Тотнъм" с 2:0 във финала на надпреварата. Джон Тери откри ре...