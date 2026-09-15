Обрат с "Хемус". Нова скорост на магистралата
Кабинетът публикува плана срещу катастрофите, тече обществено обсъждане
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Кабинетът публикува плана срещу катастрофите, тече обществено обсъждане
Седем тежки катастрофи са станали през изминалото денонощие. Двама са загиналите, а петима ранените, съобщиха от МВР. След обилните снеговалежи пътна...
С 33.33 на сто по-малко загинали и с 9.52 на сто по-малко тежки катастрофи отчете ръководителят на КАТ - Пътна полиция за област Добрич от началото на...