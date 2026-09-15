Област Добрич отчита по-малко тежки катастрофи с ранени и загинали

С 33.33 на сто по-малко загинали и с 9.52 на сто по-малко тежки катастрофи отчете ръководителят на КАТ - Пътна полиция за област Добрич от началото на...