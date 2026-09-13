Дария се роди във "Фермата"
Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...
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Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...
Пешеходец е ранен при пътно произшествие вчера около 12 часа в района на общинския пазар в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Неизвестен засега...
Линдзи Вон получи страхотна награда за победата си във Вал Д'Изер. Американката стана първа в спускането като записа 61-ия си успех в своята кариера....
70 годишен мъж издъхна, след като бе нападнат от теле. Нелепият инцидент е станал в айтоското село Черноград. Животното кротко пасяло до селския стади...
Исперих. Полицията в Исперих арестува за 24 часа пиян шофьор, прегазил теле. В неделя вечерта 40-годишният Рамадан се прибирал в нетрезво състояние къ...