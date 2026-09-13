Всичко за Теле

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Дария се роди във "Фермата"

Дария се роди във "Фермата"

Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...

13 октомври | 18:25
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Линдзи Вон с теле за успех

Линдзи Вон с теле за успех

Линдзи Вон получи страхотна награда за победата си във Вал Д'Изер. Американката стана първа в спускането като записа 61-ия си успех в своята кариера....

20 декември | 20:50
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Теле уби старец в Черноград

Теле уби старец в Черноград

70 годишен мъж издъхна, след като бе нападнат от теле. Нелепият инцидент е станал в айтоското село Черноград. Животното кротко пасяло до селския стади...

17 октомври | 13:20
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