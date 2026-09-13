Пешеходец и теле, потърпевши при ПТП в Кърджалийско

Пешеходец е ранен при пътно произшествие вчера около 12 часа в района на общинския пазар в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Неизвестен засега...