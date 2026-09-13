Тата Мартино: Бъдещето ми не зависи от загубата от Реал
Валенсия. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви, че бъдещето в клуба няма да бъде определено от загубата от Реал Мадрид с 1:2 във финала за Купа...
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Валенсия. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви, че бъдещето в клуба няма да бъде определено от загубата от Реал Мадрид с 1:2 във финала за Купа...
Мадрид. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви, че един гол за каталунците е можело да промени ситуацията в четвъртфиналния реванш от Шампионскат...
Барселона. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви, че ако тимът отпадне от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ще го приеме като личен провал. В...
Барселона. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви след успеха над Манчестър Сити, че неговият тим може да победи всеки. Испанците взеха и рев...
Барселона. Наставникът на Барселона Херардо Мартино ще напусне клуба в края на сезона, информират медиите в Испания. Според информациите, ръководс...