Всичко за Тата Мартино

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Мартино: Можем да бием всеки

Мартино: Можем да бием всеки

Барселона. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви след успеха над Манчестър Сити, че неговият тим може да победи всеки.   Испанците взеха и рев...

13 март | 11:35
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