Тата Мартино: Бъдещето ми не зависи от загубата от Реал

Валенсия. Наставникът на Барселона Тата Мартино заяви, че бъдещето в клуба няма да бъде определено от загубата от Реал Мадрид с 1:2 във финала за Купа...