Таки невинен
Свалиха трите обвинения срещу Аманатидис Таки е невинен. Софийската градска прокуратура е снела трите обвинения срещу Христофорос Никос Аманатидис. Т...
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Свалиха трите обвинения срещу Аманатидис Таки е невинен. Софийската градска прокуратура е снела трите обвинения срещу Христофорос Никос Аманатидис. Т...
Показен разстрел отново разтресе София. Известният в ъндърграунда Борис Борисов - Белия бе разстрелян като куче край езерото в Казичене от все още неи...
София. Софийска градска прокуратура (СГП) е внесла обвинителен акт в Специализирания наказателен съд срещу групата на Христофорос Аманатидис - Таки и...
Хванали бившите на Христофор Аманатидис в момент на сделка с кокаин