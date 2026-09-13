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Ралчев кани елита на премиера

Ралчев кани елита на премиера

София. Великият приор на тамплиерите у нас Румен Ралчев събира в сряда десетки ценители на премиерата на четирилогията си "Тамплиерство и масонство"....

24 септември | 20:50
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