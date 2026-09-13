Държавата да пази офицерите си
Приветствам забраната на бурките, те са провокация, казва ген. Румен Ралчев Ген. (о.р.) Румен Ралчев е Велик приор на Велик приорат България на Орден...
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Приветствам забраната на бурките, те са провокация, казва ген. Румен Ралчев Ген. (о.р.) Румен Ралчев е Велик приор на Велик приорат България на Орден...
Рицарите не са се кланяли на идол, почитали египетските мистерии
София. Великият приор на тамплиерите у нас Румен Ралчев събира в сряда десетки ценители на премиерата на четирилогията си "Тамплиерство и масонство"....
Учат хората да бъдат свободни, те са гаранция за демокрация, казва Румен Ралчев
Великият Приор на тамплиерите издава 4 тома за тайните общества и ордени в света.