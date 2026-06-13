Нова дрога удря в мозъка, чувстваш се „свръхчовек"
Нови видове дрога те карат да се чувстваш като свръхчовек, като супермен и да вършиш рисковани за здравето ти неща, дори да се самоубиеш. Това твърди...
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Нови видове дрога те карат да се чувстваш като свръхчовек, като супермен и да вършиш рисковани за здравето ти неща, дори да се самоубиеш. Това твърди...