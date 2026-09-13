Всичко за Светла Тодорова

Следете всички новини, анализи и коментари за Светла Тодорова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Бизнес Политика
68 900 домакинства са без ток

68 900 домакинства са без ток

Към момента 68 900 домакинства са без ток, заяви председателят на КЕВР Светла Тодорова. Тя поясни, че инвестициите в сектора са били систематично нама...

11 март | 11:35
0 коментара
7398
До 3% нова такса за тока

До 3% нова такса за тока

София. Нова такса в размер между 1% и 3% може да бъде наложена върху приходите на електроцентралите, за да се набират достатъчно средства за отпускане...

16 октомври | 20:45
0 коментара
14406