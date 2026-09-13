68 900 домакинства са без ток
Към момента 68 900 домакинства са без ток, заяви председателят на КЕВР Светла Тодорова. Тя поясни, че инвестициите в сектора са били систематично нама...
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Към момента 68 900 домакинства са без ток, заяви председателят на КЕВР Светла Тодорова. Тя поясни, че инвестициите в сектора са били систематично нама...
София. От 1 януари няма да има увеличение в цената на тока. Това заяви председателят на ДКЕВР Светла Тодорова в сутрешния блок на бТВ. Тя обаче изтъкн...
София. "Очаквам новото правителство и новия парламент да вземат решение за цената на тока. Трябва да работи добре балансиращият пазар, тъй като в моме...
София. Не е добра схемата да се вдига цената на тока през 3 месеца, нуждаем се от друга схема, но това означава да се снеме отговорността от другите и...
София. Нова такса в размер между 1% и 3% може да бъде наложена върху приходите на електроцентралите, за да се набират достатъчно средства за отпускане...
София. "Има предпоставки за по-голямо увеличение на цената на тока, но обществото няма да приеме по-висока цена и едва ли някой ще предложи нещо друго...
Стара Загора. Настоявам незабавно министър-председателят Георги Близнашки да освободи от поста Светла Тодорова, председател на Държавната комисия за е...
София. Токът със сигурност ще поскъпне от 1 октомври, но още не е ясно с колко. Увеличението няма да е повече от 10%, съобщи председателят на ДКЕВР Св...
София. Светла Тодорова е новият председател на ДКЕВР. Това стана ясно след проведеното днес заседание на Министерски съвет. МС освободи трима от член...