Йовчев направи първа копка на стрийт фитнес в Благоевград
В парк „Македония” ще бъде една от трите стрийт и крос фитнес площадки
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В парк „Македония” ще бъде една от трите стрийт и крос фитнес площадки
България и Португалия триумфираха в баскета на Ърбан зоната
Стара Загора. Българска компания вече разработва модерно оборудване за стрийт (уличен) фитнес. Разработката е съвместна с Българската федерация по спо...