Банка ДСК устоя на стрес теста на ЕЦБ с убедителни резултати и стаб
Резултатите са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий
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Резултатите са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий
Българската народна банка (БНБ) публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес тест...
Банките навлизат във втората фаза от стрес тестовете. Досега българските банки имаха точно един месец, за да направят симулацията по първия етап на ст...
Точно в деня преди Разпети петък Българската народна банка започна стрес тестовете на банките в страната. За целта централната банка е започнала да из...