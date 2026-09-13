Паника за изпитите в четвърти клас
Децата на десет годинки ще правят диктовката си по български език и литература не под надзора на преподавателя, а от аудиозапис
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Децата на десет годинки ще правят диктовката си по български език и литература не под надзора на преподавателя, а от аудиозапис
В Ниш може да се пуши в кафаните като в соца, а празникът на 7 януари излиза по-евтино
Журналистът на в. "Стандарт" Стела Стоянова бе отличена с приза "Журналист на годината" на Синдиката на българските учители. Същия приз от хората на...
Когато бе уволнен шефът на Авиоотряд 28, тръгна анекдотът, че сега се търсел летец от квотата на ДПС. Имало само един кусур - не можели да намерят так...