За Царицата на Черно море или "Славянската Ница” - опознаване на Стара Варна
В рамките на инициативата "Непознатото минало на Стара Варна" се провеждат безплатни лекции и посещения на туристически обекти посветени на миналото...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стара Варна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В рамките на инициативата "Непознатото минало на Стара Варна" се провеждат безплатни лекции и посещения на туристически обекти посветени на миналото...