Стафилококи заразили младежите с увреждания в Русе
Стафилококова инфекция е причина за тежкото заболяване на шестимата младежи с увреждания от русенски социален дом. Това показват резултатите от изслед...
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Стафилококова инфекция е причина за тежкото заболяване на шестимата младежи с увреждания от русенски социален дом. Това показват резултатите от изслед...
Положителен резултат за Стафилококус ауреус са дали пробите от 17 души, присъствали на кръщенето в село Божурово и яли от курбана, съобщиха от Региона...
Детската кухня в Перник, която бе затворена заради наличие на стафилококи в пилешка супа, отново работи.Три от жените в млечната кухня са били носител...
Стафилококи в какаовия крем са причина за за натравянето на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Асеновград на 1 март, информира Asenovgra...