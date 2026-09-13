Енерго про започна да спира тока на ВиК - Добрич
Добрич. Електрозахранването на административната сграда на ВиК Добрич бе прекъснато, съобщиха от Енерго про. На този етап електроразпределителното др...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спират Тока. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Добрич. Електрозахранването на административната сграда на ВиК Добрич бе прекъснато, съобщиха от Енерго про. На този етап електроразпределителното др...
София. „Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на компанията. Причината е рекон...
Добрич. От днес Енерго Про Варна започва поетапното спиране на тока на ВиК Добрич заради неплатени сметки. Към момента далговете към енергоснабдително...