Птици полетяха отново след престой в спасителен център
"Зелени Балкани" в помощ на птиците
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"Зелени Балкани" в помощ на птиците
Птицата е в "червената" книга на България за редки и изчезващи видове
София. Природозащитници пуснаха шест редки птици на свобода. Четири керкенеза, един обикновен мишелов и един белоопашат мишелов, бяха освободени в пок...