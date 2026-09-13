Атанас Парушев: Все едно да задържиш залеза
Атанас Парушев, един от най-талантливите дизайнери в родната мода, през последните девет години се е отдал на втора страст - виното. "Аз съм любител,...
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Атанас Парушев, един от най-талантливите дизайнери в родната мода, през последните девет години се е отдал на втора страст - виното. "Аз съм любител,...
50 професионалисти се състезаваха за наградата на Винпром Пещера
Варна. Парфюм и цигари са забранени в професионалните винодегустации, за които отваря врати за първи път лятното училище за сомелиери край морето. П...
Варна. Парфюм и цигари са забранени в професионалните винодегустации, за които отваря врати за първи път лятното училище за сомелиери край морето....