Събор на притежателите на хищни птици у нас
Хиляди привържаници присъстваха
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Хиляди привържаници присъстваха
Кметството в Търговище тръгна на война с ятата гарги в центъра на града. Общината закупи и монтира нови електронни звукови апарати за прогонване на пт...
Монтана. И Монтана като София вече има своя орлов мост, съобщи кметът Златко Живков. Само че вместо орли, от двете страни на главния брод над река Ого...