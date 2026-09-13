Пролетно време в сряда
София. Над 20 градуса ще достигнат температурите на някои места в страната в сряда. Пролетното време през февруари ще продължи и през следващите дни,...
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София. Над 20 градуса ще достигнат температурите на някои места в страната в сряда. Пролетното време през февруари ще продължи и през следващите дни,...
София. Топлото време в неделя донесе четири температурни рекорда в страната. "В четири станции на Националния институт по метеорология и хидрология -...
София. Слънце и пролетен вятър ще ни зарадват днес. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в София - около 17°. Времето ще остане топло за фе...