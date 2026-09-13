Шокираща случка! Орел се опитал да грабне дете
Действието се развива в Норвегия
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Действието се развива в Норвегия
Птицата е в "червената" книга на България за редки и изчезващи видове
Стара Загора. Млад скален орел, който бе лекуван в спасителния център за диви животни в Стара Загора би пуснат отново в природата. Церемонията бе кра...