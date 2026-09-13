Музикалният театър с "Прилепът" на Нова година
Музикалният театър кани публиката на Новогодишен спектакъл на „Прилепът” от Щраус
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Музикалният театър кани публиката на Новогодишен спектакъл на „Прилепът” от Щраус
Любовна драма тресе айтовския зоопарк. Служителите и животните са в шок, след като стана ясно, че женският щраус Офелия се оказал мъжки. Миналата годи...
Отварят ферма за екзотични пилета и кучета, ще привличат туристи с вкусна храна и сувенири