Алберт Попов си изравни рекорда в Световната купа
Звездата в алпийските ни ски зае шесто място на слалома в Шладминг
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Звездата в алпийските ни ски зае шесто място на слалома в Шладминг
Кристоферсен спечели слалома пред 40 000 в Шладминг
Звездата ни в ските стана хит в Европа след успехите в Кицбюел и Шладминг
Скиорът ни с емоционално изказване след големия успех
Българският скиор зае шесто място пред 50 000 зрители в Шладминг
Двама българи ще стартират във вторник вечер на пистата "Планай" пред 50 000 зрители
Хенрик Кристоферсен (вдясно) и Марсел Хиршер се пръскат с шампанско след финала в Шладминг