Демирташ: Вървим към гражданска война
Основната прокюрдска партия в Турция предупреди, че има опасност от избухване на гражданска война в страната след вълната от насилие между турските си...
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Основната прокюрдска партия в Турция предупреди, че има опасност от избухване на гражданска война в страната след вълната от насилие между турските си...
Турските съдебни власти започнаха разследване срещу лидера на прокюрдската Демократична партия на народите (ДПН) Селяхаттин Демирташ заради "нарушаван...
Лидерът на турската прокюрдска Демократична партия на народите Селяхаттин Демирташ се очерта като потенциална сила в националната политика, след като...