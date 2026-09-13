ВИДЕО: Пике издаде трансфера на Фабрегас
Барселона. Жерар Пике без да иска издаде, че Сеск Фабрегас със сигурност ще премине в отбор от Англия през следващия сезон. В същото време защитникът...
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Барселона. Жерар Пике без да иска издаде, че Сеск Фабрегас със сигурност ще премине в отбор от Англия през следващия сезон. В същото време защитникът...
Барселона. Полузащитникът на Барселона Сеск Фабрегас заяви, че е бил поласкан от интереса на Манчестър Юнайтед през миналото лято. "Червените дяволи"...
Манчестър. "Манчестър Юнайтед" е отправил запитване до "Барселона" относно възможността за трансфер на Секс Фабрегас, пише ESPN. Изданието пише, че н...