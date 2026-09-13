Управителят на БНБ: Започваме сеченето на българските евромонети
Нашата мисия остава същата – поддържане на ценовата и финансовата стабилност, каза Димитър Радев
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Нашата мисия остава същата – поддържане на ценовата и финансовата стабилност, каза Димитър Радев
Железните пари приличат на инвестиционните златни монети
Алепо. Джихадистите от „Ислямска държава" смятат да секат собствени монети на територията, която е под техен контрол. В своя съобщение до медиите груп...