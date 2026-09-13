5 неща, които никога не виждате в сънищата си
Нашият мозък създава сънища по свои собствени правила
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Нашият мозък създава сънища по свои собствени правила
Бургазлии ще празнуват големия християнски празник Цветница на няколко открити сцени в града.
Нощ на театрите ще се проведе в няколко български града за трета поредна година. Всъщност този път ще бъде цяло "денонощие" на театрите. Програмата на...
Анджелина Джоли сподели, че е минала през сериозни трудности, за да заснемат голите сцени в лентата "Край морето", която тя режисира и играе главната...
Наскоро се научих да обичам себе си, казва Дженифър Лопес, която се завърна в киното с психотрилъра "Съседското момиче" Дженифър Лопес се завърна на...
България вдига сцени на открито за празничната нощ