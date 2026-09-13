От утре отменят бедственото положение в Дупнишко
Какво каза кметът на Дупница
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Какво каза кметът на Дупница
Жителите излязоха на протест
Голямо количество наркотични вещества, боеприпаси, пистолет и въздушна пушка са иззети при операция на криминалисти от ОДМВР в Дупница и селата Самора...
София. Избягалият от затворническото общежитие в Самораново в четвъртък Николай Йорданов е заловен, научи "Стандарт". Той ще изтърпи останалото му нак...
Реликва на 133 лета показва Бог, Син и Свети Дух чрез тайнствена техника на зографисване