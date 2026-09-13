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"Коммерсант”: Ненужен поток

"Коммерсант”: Ненужен поток

Както се подозираше по-рано, Русия се отказа от газопровода „Южен поток" – един от своите най-големи проекти, чието геополитическо значение надхвърляш...

02 декември | 9:56
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