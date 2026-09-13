Скандал! Пригожин заплашва руски медии
61-годишният Пригожин се прочу с налагането на сурова дисциплина на наемниците му
Следете всички новини, анализи и коментари за Руски Медии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
61-годишният Пригожин се прочу с налагането на сурова дисциплина на наемниците му
Карим Талби, АФП Трета световна война може би няма да има, но за хората, които си пуснат телевизорите в Русия, тя вече е започнала. Водещият на центр...
Както се подозираше по-рано, Русия се отказа от газопровода „Южен поток" – един от своите най-големи проекти, чието геополитическо значение надхвърляш...
България покани руски журналисти на обиколка по черноморските ни курорти, за да видят има ли последици за туристите след поройните дъждове. У нас прис...