Руски депутат побърка Путин! Как му слуша речта
Странното решение на Абдалкин
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Странното решение на Абдалкин
Руският депутат от партията "Слуга на народа" Евгений Брагар посъветва пенсионерка да си продаде кучето и с парите да си плати сметките и наема
Испания е изпратила в Интерпол искане за международно издирване на депутата от руската Държавна Дума Владислав Резник, съобщи rosbalt.ru. Според доку...
Москва. Докато американците все още са потресени от масовото убийство в американската военноморска база Нейви ярд във Вашингтон, руски депутат си позв...