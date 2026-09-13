Редица събития организират в Стара Загора по повод Международния ден на редките болести
В Европа под „редки болести“ се разбира състояние или заболяване, което се проявява при по-малко от 1 на 2000 души
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В Европа под „редки болести“ се разбира състояние или заболяване, което се проявява при по-малко от 1 на 2000 души
80% от редките заболявания са с генетичен произход, другите са резултат от инфекции
“Покажи уникалната си различност, покажи своята подкрепа!” - така се нарича кампанията, с която ще бъде отбелязан Международния ден на редките болести...
Разходите за артрит скочили 4 пъти за 4 г. През 2014-а само 13 компании са дали отстъпки за 24 продукта за домашно лечение Парите за здравеопазване...
Статистика на Световната здравна организация сочи, че около 400 хиляди българи страдат от редки болести, като с световен мащаб са установени над 7 000...