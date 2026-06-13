Забраняват безплатните найлонови торбички в ЕС
Евродепутатите в сряда ще гласуват решение, с което ще призоват държавите в ЕС да намалят използването на най-често срещаните и най-замърсяващи природ...
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Евродепутатите в сряда ще гласуват решение, с което ще призоват държавите в ЕС да намалят използването на най-често срещаните и най-замърсяващи природ...