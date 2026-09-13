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Поклонението ще се състои на 17 юли
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Поклонението ще се състои на 17 юли
Стара Загора. Пламен Йорданов, кандидат за депутат в листата на ГЕРБ в Стара Загора. - Кой имаше полза от разфокусирането на предизборната кампания с...
Стара Загора. Обещанията на ръководителя на БСП и лидер на европейските социалисти, Сергей Станишев за нови 250 хиляди работни места, освен поредната...