Петокласници смълчаха България. Направиха това, което и възрастни не могат
Те впечатлиха присъстващите с реални проекти и технически умения
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Те впечатлиха присъстващите с реални проекти и технически умения
Възрастовата граница пада драстично
Оръжието било заредено, изпаднало от джоба му, ученик подал сигнал до 112
Скоро кандидатите за петокласници в математическите гимназии ще могат да бъдат класирани и с резултатите от изпита в четвърти клас, казаха от МОН. До...
България на гражданите не иска Радан Кънев за президент, казват хората на Кунева Първокласниците няма да имат нови буквари през тази година. Въпреки,...
18% от петокласниците, или всяко пето единайсетгодишно дете, има проблеми при четивната грамотност. Тези деца изпитват затруднения при разбирането на...
Петокласниците у нас трудно осмислят и оценяват текстовете, които четат. Това е един от основните изводи от Националното външно оценяване на учениците...
Петокласници от Перник се състезаваха по родолюбие. От четири години в Основно училище "Св. Иван Рилски" в партньорство с фондация "Созопол" развиват...
Полицаи ги наградиха с грамоти и значки за доблестната постъпка