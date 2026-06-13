Католик организира поклонение на остров Персин
Председателката на парламента Цецка Цачева, военният министър Николай Ненчев в компанията на репресирани от тоталитарния комунистически режим участвах...
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Председателката на парламента Цецка Цачева, военният министър Николай Ненчев в компанията на репресирани от тоталитарния комунистически режим участвах...