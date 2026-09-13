Ана Пападопулу и Пенко Господинов станаха психотерапевти
Снимките на новия сериал „Тревожност“ започнаха в къща, бижу на архитектурата
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Снимките на новия сериал „Тревожност“ започнаха в къща, бижу на архитектурата
Не става въпрос обаче за реална любовна драма, а за развитието на героите им в сериала "Белези"
Филмът "Далеч от брега" отнесе 5 награди на 33-то издание на фестивала SFAAF
Пенко Господинов и жена му Анастасия Лютова бяха признати за майстори на фестивали в Ню Йорк и Москва
Пенко Господинов и Анастасия Лютова играят пет пъти спектакъла на "Сфумато" в мегаполиса