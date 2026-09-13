Бивша лидерка на ПЕГИДА на лов за бежанци у нас
Бившата лидерка на германското националистическо движение ПЕГИДА Татяна Фестерлинг лови нелегални бежанци в България заедно с местни доброволци, съобщ...
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Бившата лидерка на германското националистическо движение ПЕГИДА Татяна Фестерлинг лови нелегални бежанци в България заедно с местни доброволци, съобщ...
След срещата си с Давутоглу канцлерът Меркел разговаря и с турския президент Реджеп Ердоган
Прииждането на мигранти трябва да спре веднага. Това смятат от ислямофобското движение ПЕГИДА, чийто представители излязоха на протест срещу бежанците...
Сблъсъци по време на многохилядния митинг, с който движението ПЕГИДА отбеляза една година от своето създаване. Събитието се проведе в Дрезден, където...
Берлин. Снимка, на която позира като Хитлер, и анти-бежански коментари костваха поста на ръководителя на германското движение ПЕГИДА (срещу "ислямизац...
Първите демонстрации на датското движение ПЕГИДА - Европейци-патриоти против ислямизацията на Стария континент - се състояха в Копенхаген, Орхус и Есб...
25 000 в Дрезден участваха в демонстрация срещу ислямизацията на Европа Берлин. Близо 100 000 души излязоха по улиците на Германия вчера в демонстрац...