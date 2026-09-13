Почит към легендарните Pearl Jam със специален трибют в София
Някои от най-големите хитове на великата американска банда – на живо от български музиканти на 31 март
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Някои от най-големите хитове на великата американска банда – на живо от български музиканти на 31 март
Сиатъл. Легендарната банда Pearl Jam обяви 11 дати за Европейското си турне година. Обиколката на Еди Ведър и компания на Стария континент започва на...
Хенк Шифмахер разказва за рисунките си върху Кърт Кобейн, "Ред Хот" и "Пърл Джем"
Сиатъл. Новият албум на Pearl Jam е почти завършен, това заяви китаристът на бандата Стоун Госард. Това ще е десетата студийна компилация на групата....