Почит към легендарните Pearl Jam със специален трибют в София

Някои от най-големите хитове на великата американска банда – на живо от български музиканти на 31 март

Цветът на българската алтернативна рок музика ще поведе публиката на едно незабравимо музикално пътешествие в софийския клуб MIXTAPE 5 на 31 март.

В началото на 90-те сиатълските групи превзеха класациите и преобразиха масовата култура по свой образ и подобие. Техният суров звук и интроспективни текстове идваха от мрачната страна на живота, а някак логично ­– повечето от тези банди, в последствие се върнаха обратно там.

Pearl Jam са голямото изключение от гръндж правилото - без прекъсвания и в пълен състав, Еddie Vedder и компания вече повече от 30 години оставят едно забележително наследство, което заслужава единствено и само респект. Американската рок музика със сигурност нямаше да е същата без наличието на Pearl Jam в редиците си. Концертите им имат легендарен статут, а изпълнението на живо – разкрива цялата богата палитра на тяхната музика, дори в по-голяма степен, отколкото студийните записи.

Именно поради тази причина, софийският клуб MIXTAPE 5 ще има честта да бъде мястото, където София ще отдаде почит на славните синове на Сиатъл с един емоционален трибют в края на месеца.

На 31 март рок феновете ще имат възможност да почерпят от вдъхновението на Pearl Jam, но и нещо повече. Една цяло поколение от български музиканти израсна с гръндж културата и започна да интерпретира нейните влияния по свой собствен начин. Банди като Pearl Jam зададоха свои стандарти, особено по отношение на искреността в посланията и поетичността на текстовете. На местна почва това наследство зададе посока и воля за развитие на българската алтернативна музика за години напред. Трибютът на Pearl Jam в клуб MIXTAPE 5 ще бъде по-специален с това, че организаторите от Строежа и Projector Plus са се погрижили да съберат някои от най-изявените представители на тази сцена.

Методи Кръстев (No More Many More), Пенко Скумов ( Soundprophet, Tidemachine), Иван Гатев (Контрол), Ерсин Мустафов (Jeremy?), Виктор Стамболов (Габана), Ивайло Петров - Пифа ( Der Hunds, Casual Threesome), Иван Велков (P.I.F), Георги Михайлов (Soundprophet, Tidemachine) и Ташо Колев (Jeremy?) са сред емблематичните български музиканти, които ще отдадат почит на своите герои в едно изпълнено с емоционален заряд събитие.

Класата на Pearl Jam среща качеството на съвременната българска рок музика, а резултатът е запазено място за всеки в машината на времето. Крайната дестинация на 31 март в клуб MIXTAPE 5, е всъщност - Сиатъл от края на миналия век, последният връх на алтернативната рок вселена.

Билетите са налични в мрежата на Eventim на цена от 20 лева на предварителна продажба и 25 лева на място. Събитието със старт 21:00 е във Facebook e тук.