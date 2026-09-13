Къща - паметник на културата се срути в Ковачевица
Благоевград. Стара къща - паметник на културата, се срути в центъра на родопското село Ковачевица, съобщи бТВ. Инцидентът е станал около 17:30 часа д...
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Благоевград. Стара къща - паметник на културата, се срути в центъра на родопското село Ковачевица, съобщи бТВ. Инцидентът е станал около 17:30 часа д...
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